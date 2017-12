Prêmio teatral anuncia indicados no Rio Foram anunciados os indicados do Rio à 26ª edição do Prêmio Shell de Teatro. Os espetáculos dessa primeira lista concorrem ao prêmio com os indicados do segundo semestre, em lista prevista para divulgação em dezembro. Entre os finalistas, estão, para melhor autor, Julia Spadaccini, por "Aos Domingos"; para direção, Isabel Cavalcanti, por "Moi Lui". Confira a lista completa em shell.com.br/teatro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.