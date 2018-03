Prêmio Shell premia a nova dramaturgia carioca

Charles Fricks e Dani Barros, ator e atriz vencedores, foram agraciados pelo duro trabalho de composição de duas personalidades bem complexas: o pai de O Filho Eterno e a catadora de lixo de Estamira. Christiane viu no prêmio um significado maior: "É o reconhecimento de uma trupe de artistas que fazem um trabalho que experimenta mais na relação da própria cena com o público". Felipe Rocha é "da mesma patota", como Pedro Brício e Rodrigo Nogueira, outros jovens autores com quem concorreu. "O teatro experimental pode ser comunicativo e divertido."

Charles - que estreia sábado no Sesc Consolação - e Dani - no Sesc Pompeia a partir de julho - louvaram a boa resposta a seus monólogos, que desmente a crença de que, no Rio, só comédias e musicais vingam. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.