Prêmio Shell de Teatro escolhe os melhores de São Paulo Será nesta segunda-feira, 12, a partir das 20 horas, somente para convidados da classe teatral, no Espaço Araguari, a cerimônia de entrega do 19.º Prêmio Shell de Teatro, versão São Paulo. Haverá uma homenagem especial à atriz Cleide Yáconis, pelo conjunto da obra e sua contribuição decisiva ao teatro brasileiro. Entre os espetáculos indicados, nas diversas categorias, estão BR3, A Pedra do Reino, Inocência, Leonce e Lena, Timão de Atenas, Os Sertões - A Luta - Parte 2, Zona de Guerra e Rumo à Cardiff, entre outros. Os jurados são Fábio Namatame, Kil Abreu, Marici Salomão, Silvana Garcia e Valmir Santos. No Rio, a festa do Shell será dia 19.