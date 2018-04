Prêmio Shell de Teatro divulga indicados do 1º semestre Foram anunciados hoje os indicados à 22ª edição do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo. A lista é referente às peças que estrearam no primeiro semestre deste ano, segundo a assessoria de imprensa da premiação. O espetáculo ''Raptada pelo Raio'' recebeu três indicações, melhor Autor (Pedro Cesarino), Cenário (Simone Mina) e Iluminação (Alessandra Domingues).