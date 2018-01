Prêmio Shell de Teatro anuncia finalistas da 22ª edição

Sai a segunda lista com os indicados ao Prêmio Shell de Teatro de 2009, no Rio de Janeiro, finalizando a lista desta edição do prêmio na cidade. Entre as peças em cartaz de julho a dezembro, O Despertar da Primavera bateu o recorde, com cinco indicações, seguida por Oui oui... A França é aqui, com quatro.

A homenageada da vez será a atriz Eva Todor por sua trajetória no teatro, o prêmio da categoria especial ficará com o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), pelos seus 20 anos, e com Márcia Rubin, pelas coreografias de Miranda por Miranda.

Confira a lista completa de indicados ao 22.º Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro:

Autor:

(2º semestre)

Gustavo Gasparani e Eduardo Rieche por "Oui oui... A França é aqui"

Flávio Marinho por "Além do arco-íris"

(1º semestre)

Lícia Manzo por "A História de Nós 2"

Rodrigo Nogueira por "Play"

Direção:

(2º semestre)

Bruce Gomlevesky por "Festa de família"

Charles Möeller por "O despertar da primavera"

João Fonseca por "Oui oui... A França é aqui"

(1º semestre)

Charles Möeller por "Avenida Q"

Enrique Diaz por "In on It"

João das Neves por "Farsa da boa preguiça"

Ator:

(2º semestre)

Chico Diaz por "Moby Dick"

Michel Bercovitch por "Gorda"

Rodrigo Pandolfo por "O despertar da primavera"

(1º semestre)

André Dias por "Avenida Q"

Fernando Eiras por "In on It"

Otávio Augusto por "Rock N' Roll"

Atriz:

(2º semestre)

Beth Goulart por "Simplemente eu, Clarice Lispector"

Cristina Pereira por "A tartaruga de Darwin"

Solange Badin por "Oui oui... A França é aqui"

(1º semestre)

Bianca Byington por "Farsa da boa preguiça"

Marília Pêra por "Gloriosa"

Sabrina Korgut por "Avenida Q"

Cenário:

(2º semestre)

Camila Toledo e Bia Lessa por "Formas breves"

Fernando Mello da Costa e Rostand Albuquerque por "Moby Dick"

Rogério Falcão por "O despertar da primavera"

(1º semestre)

Alberto Renault por "Dois irmãos"

Carlos Alberto Nunes por "A chegada de lampião no inferno"

Figurino:

(2º semestre)

Beth Filipecki por "As meninas"

Marcelo Pies por "O despertar da primavera"

(1º semestre)

Kalma Murtinho por "Gloriosa"

Rodrigo Cohen por "Farsa da boa preguiça"

Iluminação:

(2º semestre)

Maneco Quinderé por "Simplemente eu, Clarice Lispector"

Paulo César Medeiros por "O despertar da primavera"

(1º semestre)

Paulo César Medeiros por "Avenida Q"

Renato Machado por "A chegada de lampião no inferno"

Música:

(2º semestre)

Tim Rescala pela direção musical e arranjos de "Miranda por Miranda"

João Callado e Nando Duarte por ""Oui oui... A França é aqui"

(1º semestre)

Alexandre Elias por "Farsa da boa preguiça"

Liliane Secco por "Esta nossa canção"

Categoria especial:

(2º semestre)

CCBB pelos 20 anos de incentivo ao teatro e demais atividades artísticas

Márcia Rubin pelas coreografias de "Miranda por Miranda"

(1º semestre)

Claudio Botelho pela versão das músicas de "Avenida Q"

Galpão Aplauso pela inclusão social no teatro de forma dinâmica e produtiva, através do espetáculo "Todo mundo é mundo"

Cia. Movimento Carioca de Teatro pelo projeto de montagem de "Espia uma mulher que se mata" por sua importância para o intercâmbio cultural com o teatro latino-americano

Homenagem:

Eva Todor por sua iluminada trajetória no cenário artístico brasileiro.