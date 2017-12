Prêmio Shell anuncia novos finalistas As peças A Pedra do Reino e Inocência tiveram o maior número de indicações na segunda lista de nomeados deste ano do Prêmio Shell, divulgada nesta terça-feira. A primeira lista, referente ao primeiro semestre, tinha como principal indicada a produção BR3, da Cia. Teatro da Vertigem. A Pedra do Reino concorre aos prêmios de melhor direção (Antunes Filho), ator (Lee Thalor) e figurino (Juliana Fernandes). Já Inocência foi indicada também na categoria direção (Rodolfo Garcia) e pelos seus cenários (Fábio Lupo e Marcelo Maffei) e iluminação (Lenise Pinheiro). A festa da 19.ª edição do Prêmio Shell acontece no início de 2007.