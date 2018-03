Prêmio Saraiva de Literatura e Música anuncia vencedores

O Prêmio Saraiva de Literatura e Música anunciou na noite de terça-feira, 4, em cerimônia no Instituto Tomie Ohtake, os vencedores de sua primeira edição. Concorreram obras inéditas nas categorias literatura infantil, juvenil e adulta e músicas de diferentes gêneros.

Jaqueline Lopes Salgado Soares, mineira que vive em Bauru, venceu na categoria infantil, que aceitou apenas trabalhos em poesia, com Trocadilho. Ela ganhou R$ 20 mil e terá sua obra publicada pela Saraiva, que também fará a comercialização nas lojas de sua rede. O segundo lugar ficou com Christian Nectoux David, de Porto Alegre, autor de Destrava Línguas e Outros Poemas, e o terceiro com Valquiria Gesqui Malagoli, por CentoPeia. Eles ganharam R$ 2 mil e R$ 1 mil e também terão a obra editada.

Vanessa Luiza Martinelli Levandowski, de Joinville, ganhou na categoria Juvenil, em que concorriam livros de crônicas, com As Crônicas de Fiorella, e foi seguida por Elika Takimoto, autora de Minha Vida é Um Blog Aberto, e Carlos Augusto de Almeida, com Tempo de Chuva.

Olhos de Cobra, de Andreia Fernandes Soares Leite, foi o romance vencedor. Em segundo lugar ficou Mauro Vieira Maciel, com A Travessia do Rio Jepeju, e o terceiro, Evaldo Balbino da Silva, com Os Fios de Ícaro. Os prêmios são iguais aos da primeira categoria.

Em Música, o vencedor foi Zé Vito, com o álbum Já Carregou. Ele ganhou R$ 20 mil e fará o show de abertura da festa de 100 anos da Saraiva. Ganhou ainda uma tiragem do CD, que será vendido pela livraria. O segundo lugar foi para Adiel Luna, pelo álbum Coco Camará, e o terceiro para Rapha Moraes, por La Buena Onda. Os dois ganham R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente, a tiragem do disco e o convite para se uma apresentação em alguma loja da Saraiva.