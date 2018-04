Prêmio Passo Fundo de Literatura divulga seus 48 finalistas

A Comissão Julgadora do Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura anunciou nesta terça-feira, 14, os 48 finalistas do concurso. Na lista dos concorrentes que ainda disputam o prêmio de R$ 100 mil estão Antonio Lobo Antunes, Milton Hatoum, Mia Couto, Ruy Castro, João Gilberto Noll, Moacyr Scliar e Chico Buarque.

Os jurados avaliam os melhores romances escritos em língua portuguesa publicados entre junho de 2007 e maio de 2009. O vencedor da sexta edição do prêmio será divulgado no dia 24 de agosto, na festa de abertura da 13ª Jornada Nacional de Literatura, no Circo da Cultura, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

Confira a lista dos 48 finalistas:

Rakushisha

,

de Adriana Lisboa

Pássaros de Voo Curto, de Alcione Araújo

A Parede no Escuro, de Altair Martins

A Tecelã de Sonhos, de Ângela Dutra Menezes

Ontem Não Te Vi em Babilônia, de Antonio Lobo Antunes

O Filho da Mãe, de Bernardo Carvalho

Flores Azuis, de Carola Saavedra

Leite Derramado, de Chico Buarque

O Conto do Amor, de Contardo Caligaris

O Filho Eterno, de Cristóvão Tezza

Cordilheira, de Daniel Galera

O Livro em Fuga, de Edgard Telles Ribeiro

Alma de Gato, de Flávio Moreira da Costa

Longe de Manaus, de Francisco José Viegas

Marcelino, de Godofredo de Oliveira Neto

A Filha do Escritor, de Gustavo Bernardo

A Eternidade e o Desejo, de Inês Pedrosa

O Livro das Emoções, de João Almino

Acenos e Afagos, de João Gilberto Noll

Nosso Grão Mais Fino, de José Luiz Passos

A Viagem do Elefante, de José Saramago

O Vento Assobiando nas Gruas, de Lidia Jorge

Milamor

,

de Lívia Garcia Roza

A Arte de Produzir Efeito Sem Causa, de Lourenço Mutarelli

O Livro das Impossibilidades, de Luiz Ruffato

Animais em Extinção, de Marcelo Mirisola

A Segunda Vez Que Te Perdi, de Marcelo Rubens Paiva

O Livro dos Nomes, de Maria Esther Maciel

A Muralha de Adriano, de Menalton Braff

Venenos de Deus, Remédios do Diabo, de Mia Couto

O Gato Diz Adeus, de Michel Laub

A Primeira Mulher, de Miguel Sanches Neto

Rio das Flores, de Miguel Souza Tavares

Orfãos de Eldorado, de Milton Hatoum

Manual da Paixão Solitária, de Moacyr Scliar

Jonas, O Compromanta, de Patricia Melo

Humana Festa, de Regina Rheda

A Ceia Dominicana, de Reinaldo Santos Neve

Rita no Pomar, de Rinaldo Fernandes

Galiléia, de Ronaldo Correia de Brito

Era no Tempo do Rei, de Ruy Castro

Jornada com Rupert, de Salim Miguel

Elza, A Garota, de Sérgio Rodrigues

Heranças, de Silviano Santiago

O Detetive Sentimental, de Tabajara Ruas

A Chave de Casa, de Tatiana Salem Levy

Satolep, de Vítor Ramil

Acervo de Maldizeres, de Wanderley Guilherme dos Santos