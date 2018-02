Prêmio para um curta-metragem Estão abertas até quinta-feira as inscrições para o Concurso Faça Seu Curta Tela Brasil: Ideias para Sustentar o Mundo, realizado pelo Portal Tela Brasil, criado em 2008 pelos cineastas Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi. Serão aceitos roteiros de curta-metragem de ficção, inéditos, com duração máxima de dez minutos. O cineasta que tiver o projeto selecionado receberá prêmio de R$ 20 mil para produzir a obra. As inscrições devem ser feitas por meio do site www.telabr.com.br.