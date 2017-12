Prêmio Nobel dará palestra no festival literário de Paraty O prêmio Nobel de literatura J.M. Coetzee fará uma breve aparição na Festa Literária Internacional de Paraty em julho, mas o escritor sul-africano não falará sobre seu próprio trabalho. Coetzee dará uma palestra sobre outro laureado da academia, o dramaturgo irlandês Samuel Beckett, que se especializou tanto em não falar nada como em dizer o mínimo possível. "(Coetzee) não aparece frequentemente em público, nem gosta de discutir seu próprio trabalho", disseram organizadores no site do evento (www.flip.org.br) nesta terça-feira. O escritor, cuja obra inclui Juventude e A Vida dos Animais, escreveu uma dissertação doutoral em 1968 sobre os primeiros trabalhos de Beckett, acrescentaram. Ele foi o ganhador do Prêmio Nobel em 2003. O roteirista mexicano Guillermo Arriaga, que escreveu roteiros para filmes aclamados como Amores Brutos, Babel e 21 Gramas, será outra personalidade internacional do festival realizado na bela do litoral do Rio de Janeiro. Arriaga discutirá o cruzamento entre filme e literatura. Ele escreveu um livro chamado The Night Buffalo. Mais de 40 escritores do Brasil e de outros países se juntarão para o famoso festival literário, realizado de 4 a 8 de julho, e que já teve a presença de escritores famosos como Salman Rushdie e Ian McEwan.