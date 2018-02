Prêmio no museu da casa brasileira Estão abertas as inscrições para o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. A iniciativa, que completa 25 anos, resolveu marcar o aniversário com o sorteio de uma bolsa de estudos entre os finalistas, possibilitada pela parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura, o museu e a italiana Domus Academy. As categorias são: Mobiliário, Utensílios, Iluminação, Têxteis, Equipamentos Eletroeletrônicos, Equipamentos de Construção e Equipamentos de Transporte. Os interessados devem se inscrever no site www.mcb.org.br.