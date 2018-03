Prêmio Multishow divulga vencedores nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 3, serão anunciados os vencedores da 14.ª edição do Prêmio Multishow de Música Brasileira, no Teatro Municipal do Rio. Entre os artistas que concorrem ao maior número de troféus estão Ivete Sangalo (melhor show, CD, música e cantora), Jota Quest (show, DVD, instrumentista para Marco Túlio e cantor para Rogério Flausino), Marcelo D2 (clipe, show e CD) e Negra Li (clipe, música e cantora). A apresentadora será a atriz Fernanda Torres. Os shows ficam por conta de Charlie Brown Jr., Ivete Sangalo, Samuel Rosa, Capital Inicial e Ana Carolina. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo Multishow, às 21 horas.