Prêmio Multishow de Música entrega troféus nesta terça

Serão entregues nesta terça-feira, 1, no Teatro Municipal do Rio, os troféus do 15º Prêmio Multishow de Música Brasileira. Os ganhadores das dez categorias foram escolhidos pelo público - foram mais de 900 mil votos pela internet e pelo celular. As cantoras Maria Rita e Vanessa da Mata e os grupos Capital Inicial, Charlie Brown Jr e NX Zero concorrem em quatro categorias cada um; Ivete Sangalo, em três. Os vencedores dos últimos anos elegeram um homenageado, cujo nome só será conhecido no palco, no fim da noite. Durante a cerimônia, comandada pelo ator Lázaro Ramos, vão se apresentar Titãs, Paralamas do Sucesso, Pitty, entre outros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.