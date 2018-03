Prêmio Multishow coroa Skank e Marisa Monte no Rio O grupo Skank e a cantora Marisa Monte foram os maiores vencedores da 16ª edição do Prêmio Multishow de Música Brasileira, realizada ontem à noite no Citibank Hall, no Rio de Janeiro. A banda mineira venceu nas categorias melhor clipe, com "Ainda Gosta Dela", e iniciativa, que premia artistas que criam modos alternativos de divulgar sua música. Marisa levou os prêmios de melhor DVD, com "Infinito ao Meu Redor", e melhor cantora.