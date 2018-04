Prêmio MTV cria categorias como melhor Twitter e blog

Preocupada com a audiência, que há muito tempo deixou de consumir apenas clipes, a MTV criou as novas categorias. "Nosso público ouve música, joga videogame e navega na internet. Tudo ao mesmo tempo", comentou o diretor, Cacá Marcondes.

Segundo ele, um colegiado da própria MTV escolheu os concorrentes dos novos prêmios. Para melhor Twitter, por exemplo, foram selecionados Mano Menezes (técnico do Corinthians), Danilo Gentili (repórter do CQC, da Band), Marcos Mion, Mari Moon e Twittess ( Tessália Serighelli, uma celebridade do Orkut). Já a categoria melhor filme/documentário musical foi criada graças ao grande número de estreias do gênero neste ano.

No total, são 29 categorias - 14 delas novas. Além das já citadas, a MTV vai premiar os nichos musicais (melhor banda de rock, melhor banda de rock alternativo, melhor banda de hardcore, melhor artista de reggae, melhor banda instrumental...). Todos os candidatos receberão votos do público, por meio do site www. mtv.com.br. Estão previstos os shows de Erasmo Carlos, Pitty, Massacration, Móveis Coloniais de Acaju, Vivendo do Ócio , Wanessa (com o americano Ja Rule) e, como grande atração internacional, os ingleses do Franz Ferdinand. As informações são do Jornal da Tarde.