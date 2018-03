Prêmio literário recebe inscrições Estão abertas as inscrições para o Prêmio São Paulo de Literatura, da Secretaria de Estado da Cultura. Os interessados poderão concorrer nas categorias melhor livro do ano e autor estreante. Para concorrer ao prêmio, os livros de ficção do gênero romance devem ter sido escritos em língua portuguesa, publicados e comercializados pela primeira vez em 2010. O regulamento completo está disponível no site www.cultura.sp.gov.br. O prazo para inscrições vai até o dia 4 de abril e a documentação completa pode ser entregue pessoalmente ou pelos correios no endereço Rua Mauá, 51, Luz. São Paulo, SP. CEP 01028-900.