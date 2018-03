Prêmio literário inicia votação para selecionar finalistas A oitava edição do Prêmio Portugal Telecom de Literatura divulgou a lista de livros inscritos em seu site (www.premioportugaltelecom.com.br). A premiação contempla livros escritos em língua portuguesa com primeira edição no Brasil publicada entre 1.º de janeiro e 31 de dezembro de 2009, com primeira edição no exterior entre 1.º de janeiro de 2006 e 31 de dezembro de 2009, desde que tenham sido editados no Brasil em 2009. O prêmio conta com as seguintes categorias: romance, conto, crônica, poesia, dramaturgia e autobiografia. Entre os inscritos estão A Cidade Ilhada, do escritor e cronista do Estado Milton Hatoum (foto), Antes de Nascer o Mundo, de Mia Couto, e Caim, de José Saramago. O júri tem até o dia 26 de abril para votar e indicar 50 candidatos na disputa. No dia 31 de agosto serão escolhidos dez finalistas. Os vencedores serão anunciados em 8 de novembro. O primeiro colocado receberá R$ 100 mil.