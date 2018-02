Prêmio Juca Pato inicia indicações A União Brasileira de Escritores (UBE) inicia hoje o processo de indicação para o Prêmio Intelectual do Ano, que confere ao vencedor o Troféu Juca Pato. É o cinquentenário do prêmio idealizado pelo jornalista e escritor Marcos Rey em 1962. No ano passado, o professor Aziz Ab'Saber venceu por voto unânime. O prêmio é atribuído à personalidade que tenha se destacado em qualquer área do conhecimento e contribuído para o desenvolvimento e prestígio do País no cenário internacional. O vencedor será escolhido até a primeira quinzena de outubro. Outros ganhadores foram Fernando Henrique Cardoso e Carlos Drummond.