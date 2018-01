Prêmio Juan Rulfo anuncia nomes dos jurados São divulgados os nomes dos oito jurados da 16.ª edição do Prêmio de Literatura Latino-americana e do Caribe Juan Rulfo: o escritor mexicano Sergio Pitol, Premio Cervantes de Literatura 2005, os mexicanos José Luis Martínez e Gonzalo Celorio, a chilena Cecilia García Huidobro, o crítico norte-americano Seymour Menton, o peruano Julio Ortega e os espanhóis Beatriz Pastor e Jorge Urrutia, informou hoje a Feira Internacional do Livro de Guadalajara. O prazo para a inscrição termina no dia 31 de julho. O prêmio "Juan Rulfo", que equivale a US$ 100 mil dólares, é concedido a um conjunto de obra de qualquer gênero literário em língua espanhola, catalã ou portuguesa. Os últimos ganhadores foram Segovia (2005), o espanhol Juan Goytisolo (2004), o brasileiro Rubem Fonseca (2003) e o cubano Cintio Vitier (2002), entre outros escritores. O júri vai informar no dia 4 de setembro, em Guadalajara, o nome do vencedor. O Prêmio literário é um dos mais prestigiados da região, mas este ano está envolvido em uma polêmica, pois a família de Rulfo pediu que deixe de levar o nome do escritor, pedido que lhes foi negado. Os parentes do escritor Juan Rulfo (1917-1986) consideram que o nome do prêmio "não concorda" com a maneira como o prêmio vem sendo concedido, especialmente após ter sido outorgado no ano passado ao mexicano de origem espanhola Tomás Segovia. Apesar dos responsáveis terem dizerem que não pretendem contrariar nem desafiar a família Rulfo, concordaram no fim de março em "manter o nome de Juan Rulfo como parte da identidade do prêmio, que em 15 anos tem honrado a memória do admirado e respeitado escritor". A associação civil encarregada do prêmio é composta por membros do Conselho Nacional para a Cultura e Artes, a Universidade de Guadalajara, o Fundo de Cultura Econômica, o governo de Jalisco, as prefeituras de Guadalajara e Zapopan, e várias empresas privadas.