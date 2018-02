Prêmio Jabuti divulga finalistas

Foram divulgados nesta quinta-feira, 20, os 10 finalistas das 29 categorias do tradicional Prêmio Jabuti, um dos mais prestigiosos do mercado editorial brasileiro.

Na lista, nomes consagrados como Dalton Trevisan, recém-premiado com o Camões, Lygia Fagundes Telles, Rubem Fonseca, Nuno Ramos, Ana Maria Machado e Wilson Bueno, morto em 2010 e que teve seu livro Mano, a Noite Está Velha publicado postumamente, além de autores da nova geração, como Julián Fuks, finalista também do Prêmio São Paulo de Literatura, que anuncia os vencedores na segunda-feira, e do Portugal Telecom, e Luisa Geisler, que ganhou duas vezes o Prêmio Sesc de Literatura. Os dois integram a Granta - Os Melhores Jovens Autores Brasileiros, lançada em julho.

Concorrem livros publicados no Brasil entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2011. Só o primeiro lugar ganha o prêmio de R$ 3.500. Os segundos e terceiros colocados levam a estatueta do Jabuti.

Dois jornalistas do Estado são finalistas este ano na categoria Reportagem. Christian Carvalho Cruz concorre com Entretanto, Foi Assim Que Aconteceu: Quando a Notícia É Só o Começo de Uma Boa História, e Leonencio Nossa, com O Rio: Uma Viagem Pelo Amazonas. José Eduardo Faria, editorialista, concorre na categoria Direito, com o livro O Estado e o direito depois da crise, da série Direito em Debate. Ignácio de Loyola Brandão, cronista do Caderno 2, concorre na categoria Infantil com O Menino Que Perguntava.

Os três vencedores de cada categoria serão revelados no dia 18 de outubro. Na premiação, em 28 de novembro, serão conhecidos os dois melhores livros publicados em 2011 em Ficção e Não Ficção - eles ganham R$ 35 mil cada um.

Segundo a organização, a lista completa dos finalistas estará no site www.premiojabuti.com.br a partir desta sexta-feira.

Romance

Mano, A Noite Está Velha (Planeta) - Wilson Bueno

Infâmia (Objetiva) - Ana Maria Machado

Procura do Romance (Record) - Julián Fuks

O Passeador (Rocco) - Luciana Hidalgo

Habitante Irreal (Objetiva) - Paulo Scott

Nihonjin (Saraiva) - Oscar Nakasato

Naqueles Morros, Depois da Chuva"(Hedra) - Edival Lourenço

Tapete de Silêncio (Global)- Menalton Braff

O Estranho No Corredor (34) - Chico Lopes

Herança de Maria (Leya)- Domingos Pelegrini

Contos e crônicas

O Livro de Praga (Companhia das Letras) - Sérgio Sant'anna

Vento Sul - Ficções (Companhia das Letras) - Vilma Arêas

O Anão e a Ninfeta (Record) - Dalton Trevisan

O Destino das Metáforas (Iluminuras) - Sidney Rocha

Nós Passaremos em Branco (Arquipélago)- Luis Henrique Pellanda

Axilas e Outras Histórias Indecorosas (Ediouro) - Rubem Fonseca

Enquanto Água (Record) - Altair Martins

Onde Terminam os Dias (7Letras) - Francisco de Morais Mendes

Contos de Mentira (Record) - Luisa Geisler

Passaporte Para a China - Crônicas de Viagem (Companhia das Letras) - Lygia Fagundes Telles

Poesia

Alumbramento (Iluminuras) - Maria Lúcia Dal Farra

Vesúvio (Companhia das Letras) - Zulmira Ribeiro Tavares

A Viagem (Bem-Te-Vi) - Valmir Hayala

Roça Barroca (Cosac Naify) - Juvely Vianna Baptista

Curare (Iluminuras) - Ricardo Corona

Junco (Iluminuras) - Nuno Ramos

A Fera Incompletude (Dobra) - Fabrício Marques

Trans (Cosac Naify) - Age de Carvalho

Laetitia, SP (Ateliê) - Gabriel Pedrosa

Sísifo Desce a Montanha (Rocco) - Affonso Romana de Sant'anna

Reportagem

Os Últimos Soldados da Guerra Fria (Companhia das Letras) - Fernando Morais

Saga Brasileira: a Longa Luta de Um Povo Por Sua Moeda (Record) - Miriam Leitão

Cofre do Dr. Rui (Civilização Brasileira) - Tom Cardoso

Perda Total (Objetiva) - Ivan Sant'anna

O Espetáculo Mais Triste da Terra (Companhia das Letras) - Mauro Ventura

O Rio: Uma Viagem Pelo Amazonas (Record) - Leonencio Nossa

Guerras e Tormentas - Diário de Um Correspondente Internacional (Besouro Box) - Rodrigo Lopes

Um Escritor No Fim do Mundo: Viagem Com Bichel Houellebecq à Patagônia (Record) - Jurenir Machado da Silva

A Privataria Tucana (Geração) - Amauri Ribeiro Jr.

Entretanto, Foi Assim Que Aconteceu: Quando a Notícia É Só o Começo de Uma Boa História (Arquipélago) - Christian Carvalho Cruz

Infantil

Mil e Uma Estrelas (SM) - Marilda Castanha

Alice no Telhado (SM) - Nelson Cruz

O Capetinha do Espaço Ou o Menino de Mercúrio (Melhoramentos) - Ziraldo Alves Pinto

Pastinha - O Menino Que Virou Mestre de Capoeira (Solisluna) - José de Jesus Barreto

Votupira - O Vento Doido da Esquina (SM) - Fabrício Carpinejar

O Elefante Escravo do Coelho (Autêntica) - Sonia Junqueira e Giramundo

Carmela Vai À Escola (Record) - Elisabeth Teixeira

O Menino Que Perguntava (Objetiva) - Ignácio Loyola Brandão

Contradança (Companhia das Letras) - Roger Mello

Onde eles estão? (Brinque-Book) - Fernando Vilela

Mundo pra que te quero (Paulinas) - Salizete Freire

Juvenil

A Mocinha do Mercado Central (Globo) - Stella Maris Rezende

Nem Eu Nem Outro (SM) - Suzana Montoro

As Memórias de Eugênio (Positivo) - Marcos Bagno

Ponte Ponteio" (Record)- Rui de Oliveira

Sombras No Asfalto (Companhia das Letras) - Luis Gill

Estação Brasil" (STB) - Domingos Pellegrini

A Filha Das Sombras (Edelbra) - Caio Riter

A Guardiã dos Segredos de Família (SM) - Stella Maris Rezende

Um Quilombo no Leblon (Pallas) - Luciana Sandroni

Anjo de Rua (Companhia Editora de Pernambuco) - Manoel Constantino

Eu, Sumé (Novo Século) - Marco Moretti

A Menina Que Não Queria Ser Top Model (Biruta) - Lia Zatz