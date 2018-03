Prêmio Jabuti de literatura anuncia vencedores

SÃO PAULO - Foram revelados nesta segunda-feira os vencedores do Prêmio Jabuti de 2011, honra mais importante da literatura no Brasil. Ribamar, do escritor e crítico literário José Castello, foi o vencedor deste ano da categoria romance. Laurentino Gomes, autor de 1808, levou o prêmio este ano com 1822, na categoria reportagem. Dalton Trevisan venceu a categoria contos e crônicas com Desgracida e Ferreira Gullar foi o vencedor da categoria poesia com Em Alguma Parte Alguma.

A apuração teve início às 9 horas da manhã, e os resultados foram divulgados aos poucos pela Câmara Brasileira do Livro através do Twitter.

A cerimônia oficial de entrega dos prêmios será em 30 de novembro, quando serão conhecidos os ganhadores do Melhor Livro de Ficção e Melhor Livro de Não Ficção.

Para o Livro do Ano Não Ficção, participam os vencedores nas categorias Teoria/Crítica Literária, Reportagem, Ciências Exatas, Tecnologia e Informática, Economia e Negócios, Direito, Biografia, Ciências Naturais, Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Didático e Paradidático, Educação, Psicologia e Psicanálise, Arquitetura e Urbanismo, Fotografia, Comunicação, Artes, Turismo e Hotelaria e Gastronomia.

Confira a lista dos vencedores nas 29 categorias:

Capa

Invisível

João Baptista da Costa Aguiar

Companhia das Letras

Ilustração

O Corvo

Manu Maltez

Editora Scipione

Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil

Gildo

Silvana Rando

Brinque-Book Editora

Arquitetura e Urbanismo

Dois séculos de projetos no Estado de São Paulo - Grandes obras e urbanização Vls. 1,2 e3

Nestor Goulart Reis e Monica Silveira Brito (colaboração)

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Edusp

Artes

Os Satyros

Germano Pereira

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

Biografia

Alceu Penna e as garotas do Brasil: moda e imprensa 1933 a 1975

Gonçalo Júnior

Editora Amarilys

Ciências Exatas

Teoria Quântica: estudos históricos eimplicações culturais

Olival Freire Jr., Osvaldo Pessoa Jr., Joan Lisa Bromberg (orgs)

Editora Livraria da Física e EDUEPB

Ciências Humanas

Manejo do Mundo: conhecimentos e práticas dos povos indígenas do Rio Negro

Aloisio Cabalzar

Instituto Socioambiental

Ciências Naturais

Bioetanol de cana-de-açucar - P&D para produtividade e sustentabilidade

Luís Augusto Barbosa Cortez (coord.)

Editora Edgard Blücher e Fapesp

Ciências da Saúde

Atlas de endoscopia digestiva da SOBED

Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva - Marcelo Averbach

Editora Revinter

Contos e Crônicas

Desgracida

Dalton Trevisan

Record

Comunicação

Impresso no Brasil

Anibal Bragança e Marcia Abreu (orgs)

Editora Unesp e Fundação Biblioteca Nacional

Didático e Paradidático

Coleção Pessoinhas

Ruth Rocha e Anna Flora

Editora FTD

Direito

Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro

Norma Sueli Padilha

Editora Elsevier

Economia, Administração e Negócios

Multinacionais brasileiras: internacionalização, inovação e estratégia global

Moacir de Miranda Oliveira Junior e Colaboradores

Bookman

Educação

Impactos da violência na escola: um diálogo com professores

Simone Gonçalves de Assis, Patrícia Constantino e Joviana Quintes Avanci (orgs)

Editora Fiocruz

Fotografia

Fotografia de Natureza

Luiz Claudio Marigo

Editora Europa

Gastronomia

Machado de Assis: Relíquias Culinárias

Rsa Belluzzo

Editora UNESP

Infantil

Obax

André Neves

Brinque-Book Editora

Juvenil

Antes de virar gigante e outras histórias

Marina Colasanti

Editora Ática

Poesia

Em alguma parte alguma

Ferreira Gullar

José Olympio

Psicologia e Psicanálise

Coração... É emoção: a influência das emoções sobre o coração

Elias Knobel, Ana Lúcia Martins da Silva, Paola Bruno de Araújo Andreoli

Editora Atheneu

Reportagem

1822

Laurentino Gomes

Editora Nova Fronteira

Romance

Ribamar

José Castello

Bertrand Brasil

Tecnologia e Informática

Aprendizagem à distância

Fredric M. Litto

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

Teoria / Crítica

Câmara Cascudo e Mário de Andrade - Cartas, 1924-1944

Marcos Antonio de Moraes (org)

Global Editora

Turismo e Hotelaria

Hospitalidade - A inovação na gestão das organizações prestadoras de serviços

Geraldo Castelli

Editora Saraiva

Projeto Gráfico

Theodoro Sampaio - Nos sertões e nas cidades

Karyn Mathuiy

Versal Editores

Tradução

O livro de Dede Korkut

Marcos Syrayama de Pinto

Editora Globo

Prêmio Especial In Memoriam

De menino a homem - de mais de trinta e de quarenta, de sessenta e mais anos

Gilberto Freyre

Global Editora