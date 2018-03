Prêmio Governador do Estado para Cultura 2014 anuncia vencedores

O Prêmio Governador do Estado Para Cultura 2014, que premia artistas e instituições culturais com R$ 580 mil por trabalhos de relevância realizados ao longo do último ano, concedidos pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, anunciou seus vencedores na segunda (23), numa cerimônia realizada no Theatro São Pedro. Cada instituição ou artista contemplado pelo prêmio do júri recebe R$ 60 mil, além de um troféu confeccionado pela arquiteta Ester Grinspum.

Dividido em 9 categorias - Artes Visuais, Arte para Crianças, Circo, Dança, Música, Cinema, Instituição Cultural, Territórios Culturais e Teatro - a edição de 2014 teve três premiados que venceram não só a votação popular como a do júri: German Lorca foi o ganhador na categoria de Artes Visuais, enquanto Amercy Marrocos e o Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona foram contemplados nas categorias de Circo e Teatro, respectivamente. A população podia votar no site oficial do prêmio, de 19 de janeiro a 19 de fevereiro, em artistas e instituições concorrentes.

O Menino e o Mundo foi o vencedor na categoria Cinema, segundo o júri.

Na cerimônia de premiação, com participação do governador Geraldo Alckmin, o escritor Paulo Bomfim foi homenageado como Destaque Cultural. Com 35 livros publicados desde 1947, Bomfim recebeu R$ 100 mil em reconhecimento a seu papel na cultura brasileira nas últimas décadas. Além dele, o cineasta Alê Abreu teve seu filme O Menino e o Mundo premiado pelo júri, enquanto o voto popular viu em Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro, o destaque cinematográfico de 2014.

Veja abaixo a lista dos vencedores do prêmio

Destaque cultural: Paulo Bomfim - Conjunto da Obra.

Voto do Júri

Arte para Crianças: Banda Mirim - 10 anos de trajetória.

Artes Visuais: German Lorca - Fotografia Moderna para Sempre e A 5ª Bandeira.

Cinema: Alê Abreu - O Menino e o Mundo.

Circo: Amercy Marrocos, artista e formadora.

Dança: Marilena Ansaldi - Callas: o Mito.

Música: Juçara Marçal - Encarnado.

Teatro: Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona - Projeto Odisseia Cacildas.

Territórios Culturais: Marco Pesão, agitador cultural.

Voto Popular

Arte para Crianças: Fortuna - Tic Tic Tati.

Artes Visuais: German Lorca - Fotografia Moderna para Sempre e A 5ª Bandeira.

Cinema: Daniel Ribeiro - Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Circo: Amercy Marrocos, artista e formadora.

Dança: Holly Cavrell - Suportar.

Música: Monica Salmaso - Corpo de Baile.

Teatro: Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona - Projeto Odisseia Cacildas.

Territórios Culturais: Grupo Opni - Galeria Céu Aberto.

Instituição Cultural: Sesc - Programação e espaços multidisciplinares.