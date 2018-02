Prêmio Finaliza 2012 anuncia selecionados Foram anunciados, nesta terça-feira, os sete projetos selecionados para o Finaliza 2012, prêmio destinado a filmes em fase de pós-produção. São eles: "Amparo", de Ricardo Domingos Pinto e Silva; "Cores", de Francisco Garcia; "De Menor", de Caru Alves de Souza e Tata Amaral; "Life Art", de Andradina Azevedo e Dida Andrade; "Mão na Luva", de Roberto Bomtempo; "O Lobo Atrás da Porta", de Fernando Coimbra. O prêmio final, de R$ 99,4 mil, será dividido em correção de cor, edição de som, pré-mix, mix final, DCP e Cópia HDcam SR. O prêmio é uma parceria entre o Programa Cinema do Brasil, a Associação do Audiovisual e a Cinecolor Digital. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.