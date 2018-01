Prêmio Femsa divulga lista de peças do 2.º semestre Saem, com atraso, os indicados do segundo semestre de 2006 para o Prêmio Coca-Cola Femsa no Teatro. Na semana que vem, serão divulgados os finalistas que concorrerão ao prêmio, em abril. Na categoria de melhor espetáculo infantil (só do segundo semestre), os indicados foram: A Centopéia e o Cavaleiro, Era uma Vez um Rio, Guarda Zool e Lendas da Natureza. Na categoria de melhor espetáculo jovem: A Sessão da Tarde ou Você não Soube me Amar e R&J. Para saber a lista completa dos indicados do segundo semestre, entrar em contato com a Academia de Arte e Cultura, empresa que coordena o prêmio, pelo tel. 3873-8781.