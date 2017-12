Prêmio Emmy chega à 58ª edição sem grandes favoritos A Academia de Televisão dos EUA ainda está indecisa sobre o futuro dos prêmios Emmy que serão entregues neste domingo, talvez para veteranos como "The West Wing - Nos Bastidores do Poder" ou "Família Soprano" ou para estreantes como "24 Horas" e "Gray´s Anatomy", que se propõem a romper padrões. A 58.ª edição da maior premiação da televisão dos EUA acontecerá novamente no Auditório Shrine, em Los Angeles, às 17h (21h de Brasília). Mas o futuro dos prêmios ainda está em aberto, e não há favoritos nas principais categorias. Esse é o caso das séries que concorrem na categoria melhor drama do ano, entre elas duas veteranas e várias vezes ganhadoras do prêmio: "The West Wing - Nos Bastidores do Poder" e "Família Soprano", sobre política e a máfia, respectivamente. Os dois dramas receberam o reconhecimento da Academia de Artes e Ciências da Televisão em anos anteriores, o que pode voltar a acontecer. No entanto, alguns - como o jornal "Los Angeles Times" - apontam a série de espionagem "24 Horas" como a favorita. Candidata ao Emmy como melhor drama também em anos anteriores, a série, no entanto, nunca venceu. Séries médicas bem cotadas Se "24 Horas" não conseguir o prêmio pela sua quinta temporada, que a crítica considera a melhor, talvez seja a vez de algum dos dois estreantes, os dramas médicos "House" e "Gray´s Anatomy", este último de grande popularidade entre os espectadores. Na área de comédia também há incertezas. A vencedora da última edição, "Arrested Development", volta a competir, embora a série não esteja sendo mais gravada. Entre as cinco candidatas anteriores candidatas ao prêmio, também estão "Segura a Onda" e "Scrubs", além da estreante nesta lista, "Dois Homens e Meio". De todas elas, "The Office", a versão americana da sarcástica comédia britânica do mesmo título, parece ser o destaque, especialmente graças ao sucesso de seu protagonista e também candidato, Steve Carell, no cinema com filmes como "O Virgem de 40 anos" ou a estréia de "Pequena Miss Sunshine". Como lembram em Hollywood, apesar de seu longo tempo de vida, o Emmy nunca deixou de ser visto como irmão menor do Oscar, o grande prêmio cinematográfico. O brilho dos dois não tem comparação, e apesar de serem prêmios dirigidos a meios diferentes, os atores que os recebem costumam trabalhar em ambos os mercados. Em uma tentativa de melhorar seu prestígio, a Academia de Televisão mudou as regras do jogo nesta edição, com uma equipe de profissionais que ajudou na seleção dos candidatos. O resultado, no entanto, recebeu tantas críticas como em anos anteriores. "Desperate Housewives" e "Lost" ficam de fora Este ano, o novo processo inclui candidatos como Dennis Leary ("Rescue Me") ou Kyra Sedgwick ("The Closer") esquecidos em anos anteriores, apesar da qualidade de seus trabalhos. Mas o Emmy deixou fora as séries mais populares do ano passado, "Desperate Housewives" e "Lost", melhor drama de 2005. Na opinião do crítico Tom O´Neil, os culpados pelas suas ausências são os próprios criadores da série, que não souberam enviar ao comitê técnico o episódio adequado como amostra de seu produto. Mas nem tudo são diferenças entre o Oscar e o Emmy. As duas premiações convergem em um aspecto, ano após ano: no "glamour" do tapete vermelho. Por esta passarela de moda e luxo devem passar no domingo beldades como Kyra Sedgwick, favorita ao Emmy de melhor atriz dramática, Geena Davis, Lisa Kudrow e Sandra Oh. E, como em anos anteriores, Kiefer Sutherland também marcará presença em seu fraque de corte clássico, Armani ou Prada - seus favoritos -, talvez para levar o prêmio de melhor ator por "24 Horas", se o veterano Martin Sheen não repetir a vitória com "The West Wing - Nos Bastidores do Poder".