Prêmio Eletrobrás de Teatro será entregue nesta segunda Toda Nudez Será Castigada e O Púcaro Búlgaro são os mais indicados (quatro categorias cada um) da primeira edição do Prêmio Eletrobrás de Teatro, que será entregue na noite desta segunda-feira no Copacabana Palace, no Rio. São nove categorias, com quatro finalistas cada e o vencedor receberá um troféu e R$ 15 mil. Jornalistas e críticos compõem o júri, que escolheu entre espetáculos que estrearam entre novembro de 2005 e outubro deste ano. A iniciativa é da Associação de Produtores Teatrais do Rio (APTR) e a festa tem roteiro e direção de Flávio Marinho. Marco Nanini e Renata Sorrah serão mestres-de-cerimônia.