Prêmio elege monografias sobre a família real portuguesa Encerram-se no dia 28 as inscrições para o Prêmio Dom João VI de Pesquisa, que escolherá seis monografias sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808. Podem concorrer pesquisadores brasileiros e estrangeiros, com textos em português, inéditos e pesquisados em instituições do Brasil e de Portugal. Os trabalhos escolhidos serão publicados em 2008, dentro da comemoração do bicentenário da chegada de dom João VI ao Brasil. O Arquivo Nacional e o Real Gabinete Português de Leitura são as instituições brasileiras do concurso. O regulamento e as inscrições estão no site www.arquivonacional.gov.br