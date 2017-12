Prêmio do Sexy Hot recebe 144 inscrições Vai bem a indústria pornô local. Marcada para 14 de outubro, a entrega do 1.º Prêmio da Indústria Pornô, promovido pelo canal Sexy Hot, recebeu 144 inscritos de 17 produtoras nacionais para eleger os melhores dessa cena em 11 categorias. A ideia vem calçada em números do setor. Detentora dos canais pagos de conteúdo erótico, incluindo o Sexy Hot, a Playboy do Brasil atingiu a marca de 450 mil assinantes ao fim do 1.º semestre. De janeiro a junho, as vendas para mobile somam 1,4 milhão - 20% a mais que o mesmo período em 2013. Já as vendas avulsas (PPV e VOD) somam 2,4 milhões, um avanço de 34% em relação ao ano passado.