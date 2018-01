Prêmio divulga peças indicadas do 2º semestre em SP A organização da 22ª edição do Prêmio Shell de Teatro divulgou ontem os indicados do 2° semestre, referente a peças que estrearam entre julho e dezembro de 2009, em São Paulo. O espetáculo "Memória da Cana" recebeu o maior número de indicações e vai concorrer em quatro categorias (direção, cenário, figurino e iluminação). Os diretores Zé Henrique de Paula e Marcio Aurélio também concorrem por "As Troianas - Vozes da Guerra" e "Anatomia Frozen", respectivamente. O homenageado desta edição será o diretor, ator, ensaísta e tradutor Fernando Peixoto. Os vencedores serão anunciados em março deste ano.