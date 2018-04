Prêmio de teatro vai homenagear Maria Alice Vergueiro Os espetáculos "As Três Velhas" e "Vida" receberam o maior número de indicações na 23.ª edição do Prêmio Shell de Teatro em São Paulo. Foram divulgados ontem os indicados para o segundo semestre de 2010. "As Três Velhas" é finalista em três categorias: ator (Luciano Chirolli), figurino e iluminação. Além das indicações, a atriz e diretora Maria Alice Vergueiro será a homenageada especial desta edição. A peça "Vida" também concorre em três quesitos: melhor autor (Giovana Soar, Marcio Abreu e Nadja Naira), cenário e música.