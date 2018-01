Prêmio de teatro anuncia 2ª lista de indicados no Rio A organização do 22º Prêmio Shell de Teatro anunciou ontem a segunda lista de indicados no Rio de Janeiro. Os nomes são referentes às peças que estrearam entre julho e dezembro de 2009, e concorrem com os escolhidos no primeiro semestre, compondo a lista de finalistas da edição. O espetáculo "O Despertar da Primavera", com direção de Charles Möeller e Cláudio Botelho, foi o recordista de indicações, concorrendo em cinco categorias, entre elas as de diretor e ator. Na sequência aparece "Oui Oui... A França É Aqui", dirigido por João Fonseca, com quatro indicações.