Prêmio de sindicato antecipa o Oscar A 17.ª cerimônia anual dos prêmios do Screen Actors Guild (SAG), o sindicato dos atores de cinema dos EUA, ocorre hoje no Centro de Exibições Shrine em Los Angeles e será transmitida ao vivo pelo canal TNT, a partir das 23 horas. A premiação vem antecipando nos últimos tempos os possíveis premiados do Oscar, que neste ano terá sua 83.ª cerimônia a ser realizada no próximo dia 27 no Kodak Theatre, também em Los Angeles. Várias das estrelas de Hollywood participam da festa dos prêmios SAG, como Annette Bening, Colin Firth e Natalie Portman (considerados favoritos em suas categorias), além de Jeff Bridges e Mark Ruffalo. / AP