Prêmio de romances em português Até quarta-feira estão abertas as inscrições para o Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura. A premiação é destinada ao melhor romance de língua portuguesa publicado entre junho de 2009 e 31 de maio de 2011. O vencedor da 7.ª edição será anunciado no dia 22 de agosto, na abertura da 14.ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Cada candidato pode inscrever apenas um romance. O ganhador receberá um prêmio de R$ 150 mil. Os interessados devem enviar seis exemplares do livro, acompanhados de breve currículo do autor e da ficha preenchida. Mais informações no site www.jornadadeliteratura.upf.br.