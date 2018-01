Prêmio de Cinematografia abre inscrições Estão abertas as inscrições para o Prêmio ABC de Cinematografia. As informações estão no site www.abcine.org.br. Lá, um formulário deve ser preenchido até o próximo dia 15 e o upload dos trabalhos deve ser feito até dia 28 para as seguintes categorias de longa: Melhor Direção de Fotografia; Melhor Som; Melhor Direção de Arte e Melhor Montagem. Para curta, a categoria é Melhor Direção de Fotografia. Há ainda as de Melhor Direção de Fotografia para Filme Publicitário; Melhor Direção de Fotografia para Programa de TV e Melhor Direção de Fotografia para Filme Estudantil. A entrega do prêmio será em 11 de maio, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.