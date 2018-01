Prêmio da música independente acontece hoje no Rio Serão anunciados hoje os vencedores do 6º Prêmio Rival Petrobras, ao qual concorrem os melhores da produção fonográfica independente no Brasil. Entre as categorias, estão cantor, cantora, grupo musical, compositor, arranjador e instrumentista. O prêmio foi idealizado pela atriz Ângela Leal, proprietária do Teatro Rival, que será a apresentadora da cerimônia, com a filha, Leandra Leal. O júri é formado por seis pessoas, entre jornalistas e pesquisadores. O homenageado da noite será o compositor Antonio Adolfo, pioneiro da produção independente no País, ainda na década de 70. Músicas suas serão lembradas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo