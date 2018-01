Prêmio Curta TeleImage vai financiar projetos vencedores Estão abertas as inscrições para o prêmio Curta TeleImage, que visa a financiar a produção de notáveis roteiros de curta-metragem. O prêmio será concedido a dois projetos, um de ficção e outro de documentário, que tenham duração projetada de até 20 minutos. Os vencedores terão financiamento completo para a finalização de imagem e som de seus projetos. As inscrições serão aceitas até o dia 15 de março e podem ser feitas pelo site www.curtateleimage.com.br, no qual consta o regulamento do prêmio. Os vencedores serão anunciados no dia 16 de abril. Uma empresa parceira facilitará o transfer das imagens dos vencedores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.