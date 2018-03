Prêmio cria categoria para fotos feitas com celulares

As inscrições para essa 9ª edição do prêmio terminaram no sábado. A seleção de todos os trabalhos inscritos (mais de 800) por uma comissão julgadora e por Tadeu Chiarelli, curador convidado da premiação deste ano, ocorrerá já na próxima semana. Pelo regulamento, os participantes poderiam inscrever apenas uma obra feita com celular - e mandada via e-mail. Essa opção pelo recebimento eletrônico está ligada à própria linguagem e técnica da mídia dessas obras. ?O início dessas obras é virtual?, diz Oliveira. Pensando ainda nesse sentido, ele afirma que as obras selecionadas (ou premiadas) serão exibidas na mostra do prêmio, projetadas em tela, e arquivadas no acervo em CD.

?A princípio sempre existe uma reação negativa, até um preconceito de fotógrafos que acreditam que vale a imagem feita através do visor, mas é uma questão de adaptação?, afirma Oliveira. O olhar durante a realização de uma imagem por celular é diferente, de ?outro enquadramento?, como diz o curador-geral, porque no aparelho ?a imagem já está lá?, espontânea. ?É um instrumento para se desenvolver, mas maravilhoso, incorporado até pelo jornalismo?, afirma Oliveira, lembrando que nessa atual crise política das eleições iranianas, quando jornalistas foram barrados ao tentar fazer a cobertura, as imagens e filmes feitos com celulares é que se propagaram pelo mundo todo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.