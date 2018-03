Prêmio CNI-SESI Marcantonio Vilaça divulga vencedores Foram anunciados os vencedores do Prêmio CNI-SESI Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas nesta quinta-feira, em evento realizado no Museu/Oficina Brennand, em Recife. A mineira Laura Lima, a espanhola Sara Ramo, os paulistas Leandro Lima e Gisela Motta, o pernambucano Carlos Melo e a carioca Lucia Laguna foram premiados. O cinco vão receber uma bolsa de R$ 30 mil para fazer um trabalho ao longo de um ano que será acompanhado por um crítico ou curador. Serão então organizadas mostras itinerantes das obras realizadas e cada artista vai ser presenteado com um catálogo. Assim que se encerrarem as exposições, eles indicarão uma obra, como doação, para o acervo de algum museu. Nesta segunda edição, o júri formado por Marcus Lontra, curador independente e Secretário Municipal de Cultura de Nova Iguaçu-RJ, Ricardo Resende, diretor do Centro Cultural Dragão do Mar, de Fortaleza, e Marisa Mokarsel, diretora do Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, de Belém, selecionou 30 dos 744 artistas inscritos. Outro júri, formado por Cristiana Tejo, coordenadora de artes plásticas da Fundação Joaquim Nabuco, do Recife, Lisette Lagnado, curadora da 27.ª Bienal de São Paulo, e Paulo Herkenhoff, curador independente, escolheu os cinco artistas vencedores. Entre outros, estiveram presentes no evento o presidente da Academia Brasileira de Letras, Ministro Marcos Vilaça, e sua mulher Maria do Carmo, pais do falecido marchand Marcantonio Vilaça, que teria completado 42 anos no dia 30 de agosto.