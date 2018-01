Prêmio aponta melhores capas de discos de vinil de 2009

O prêmio Art Vinyl foi criado há cinco anos para valorizar o trabalho artístico das capas de disco de vinil.

A primeira edição foi realizada em 2005. Neste ano, um painel de especialistas em música da indústria fonográfica e da imprensa selecionou 50 capas, que em seguida foram disponibilizadas na internet para a votação popular.

A capa do disco The Resistance, da banda Muse, foi a mais votada, seguida pela do álbum Journal for Plagued Lovers, do Manic Street Preachers, e da capa do álbum de Fever Ray.

"Mais uma vez, estamos promovendo a arte das capas de disco", disse o organizador e criador do prêmio Andrew Heeps. "A pesquisa sobre o Melhor da Arte em Vinil, já no seu quinto ano, nos dá um instantâneo único da arte popular e do design e este ano não é exceção."

"O prêmio Art Vinyl trata de comemorar a ressonância emocional dos melhores desenhos de capa de 2009 e homenagear alguns dos heróis desconhecidos da arte e do design, que oferecem identidade visual para tantas bandas e artistas", acrescentou Heeps.

As 50 capas selecionadas foram expostas em Londres, Birmingham e Folkestone. As vencedoras também serão expostas no mês de janeiro.