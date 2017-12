Premiere FC cobiça todas as torcidas Premiere FC, não, só Premiere: assim que a Copa das Confederações acabar e o Brasileirão voltar a dominar o calendário do futebol, a partir do dia 6, o canal em pay-per-view do ramo aparecerá de cara nova. O "FC" de hoje dará lugar a um rodízio entre uma aplicação geral e uma aplicação específica para cada clube, que será estampada na marca do canal, de acordo com a ocasião. A ideia é se aproximar, da torcida, assumindo a condição pura de canal de entretenimento, sem compromisso jornalístico. O novo logotipo também poderá ter o escudo do clube ao lado do nome Premiere e o slogan passa a ser: "O Melhor time é o seu".