Première Brasil divulga filmes da competição

Ilda Santiago, que divide a diretoria executiva do festival com Walkiria Barbosa - a primeira, responsável pela programação; a segunda, pela área de mercado -, confirma que este ano cerca de 130 longas foram submetidos à comissão de seleção e também 200 curtas. As programações de curtas e de outras seções da Première Brasil - Retratos e Novos Rumos - serão anunciadas nos próximos dias.

Ilda ainda guarda a sete chaves o filme de abertura, mas a gala de encerramento já está confirmada e trará ao Brasil Quentin Tarantino, para apresentar "Bastados Inglórios", sua aventura de guerra, com Brad Pitt. Outra presença ilustre que já está confirmada na mídia é Jeanne Moreau. "Jeanne vai ser a nossa grande convidada no quadro das comemorações do ano da França no Brasil. Quem melhor do que ela?", pergunta Ilda.

Além dos longas concorrentes na categoria ficção, estarão competindo, na categoria documentário - "À Margem do Lixo", de Evaldo Mocarzel; "Belair", de Noa Bressane e Bruno Safadi; e "Reidy, A Construção da Utopia", de Ana Maria Magalhães, entre outros. O troféu para os melhores do Festival do Rio leva o nome de Redentor. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.