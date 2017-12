Premiê britânico lidera homenagens a ator e diretor Richard Attenborough

Attenborough morreu no domingo. Seu agente o descreveu como um “homem realmente grandioso tanto do cinema quanto das artes”, e as homenagens vieram também dos mundos do entretenimento, dos esportes e da política.

Uma das maiores conquistas de Attenborough foi realizar o tributo cinematográfico a Mahatma Gandhi em 1982 com o épico de 22 milhões de dólares “Gandhi”, que recebeu oito Oscar, incluindo de melhor diretor para Attenborough.

Ele também fez fama como ator por filmes como "Jurassic Park”, "Milagre na Rua 34" (1994) e “Fugindo do Inferno” (1963).

Cameron disse que a atuação de Attenborough no filme “Brighton Rock”, de 1947, no qual ele interpretou o adolescente psicopata Pinkie Brown, foi brilhante e sua direção de “Gandhi" foi sensacional.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Richard Attenborough foi um dos maiores do cinema”, escreveu Cameron no Twitter.

Attenborough, irmão mais velho do naturalista e apresentador David Attenborough, sofreu um derrame em 2008 e utilizava uma cadeira de rodas. Ele vivia em um asilo para pessoas das artes cênicas.

Nascido em 29 de agosto de 1923, em Cambridge, Inglaterra, Attenborough queria atuar desde que tinha quatro anos e conseguiu uma bolsa de estudos da Academia Real de Artes Dramáticas, em 1941. Nesse mesmo ano ele fez sua estreia nos palcos de Londres e em 1942 teve seu primeiro filme, “Nosso Barco Nossa Alma”, de Noel Coward.

Ele depois alistou-se na Força Aérea Real, qualificando-se como piloto, e em 1944 foi voluntário em uma unidade que filmava sobre a Alemanha.

Attenborough atuou numa série de filmes depois da Segunda Guerra Mundial, mas foi na direção de "Gandhi" que estabeleceu-se como um dos grandes nomes do cinema britânico e ganhou uma série de prêmios internacionais.

O time de futebol londrino Chelsea também prestou homenagem a Attenborough, que foi presidente do clube que ele ingressou em 1969.