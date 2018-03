Premiados do 17º Videobrasil O 17.º Videobrasil, festival internacional de arte contemporânea promovido pelo Sesc, anunciou os premiados desta edição. O artista libanês Akram Zaatari foi homenageado com o Grande Prêmio e as menções honrosas concedidas a Sebastin Diaz Morales, Eder Santos, Milton Machado e Cac Vicalvi. Na categoria de residências artísticas, foram escolhidos Moran Shavit e Natasha Mendonça (na Faap/SP); a boliviana Claudia Joskowicz (no Instituto Sacatar/Itaparica); Adriano Costa e Liu Wei (Kiosko/Bolívia); Gabriel Mascaro (Videoformes/França); Dirceu Maus (WBK Vrije Academie/Holanda); e Carla Zaccagnini (pARTage/Ilhas Maurício).