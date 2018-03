Premiado poeta norte-americano Mark Strand morre em Nova York

Strand morreu na casa de sua filha no Brooklyn, em Nova York, no sábado, revelou a academia em comunicado publicado no Twitter. O poeta era membro do quadro de conselheiros da entidade.

Strand venceu em 1999 o prêmio Pulitzer da poesia por sua coleção de poemas publicados no livro Blizzard of One. Ele ainda ganhou incontáveis prêmios e serviu como o poeta laureado do país no biênio 1990-1991.

Ele nasceu no Canadá, foi criado nos Estados Unidos e no México e publicou seu primeiro livro, "Sleeping with One Eye Open", em 1964.

(Por Kevin Murphy)