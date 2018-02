Premiado no Cine PE, 'Léo e Bia' chega aos cinemas

Para o autor, que também dirige o filme, a boa receptividade da crítica no festival causou surpresa. O mesmo pode acontecer com o público. Mas é bom que se saiba que a história e a linguagem que dão corpo à produção estão longe da estética do cinemão. O palco foi transferido para a telona, algo já visto em longas como "Dogville". Em "Léo e Bia", o jovem elenco, encabeçado por Paloma, explora um único cenário, para que a força do texto recaia sobre suas interpretações.

E esses jovens atores dão conta do recado de forma surpreendente. São rostos conhecidos da TV, cujas interpretações aparecem diluídas nas novelas, em papéis pouco complexos. Muito disso se deve à imersão em ensaios que duraram seis meses. "É um texto que mistura ficção e coisas reais", diz Oswaldo. Ele se refere a um grupo de teatro em Brasília, do qual fez parte. Características das pessoas dessa trupe real ajudaram a construir os personagens da ficção. Como o drama vivido por Bia (Fernanda Nobre), namorada do diretor Léo (Emílio Dantas) e vítima de uma relação sufocante com a mãe. Somente Madalena Salles, flautista e que também pertenceu ao grupo, é inspiradora direta de Marina, papel de Paloma. "Conheço Paloma desde seus 17 anos. Ela fez trejeitos meus que nem eu imaginei que tivesse. É uma atriz bárbara", elogia Madalena, uma das assistentes de direção do filme. As informações são do Jornal da Tarde.