Premiado livro sobre D. Pedro 1º Um livro sobre a história de dom Pedro 1º rendeu ao escritor Javier Moro a 60ª edição do Prêmio Planeta. O autor espanhol recebeu a condecoração por El Império Eres Tu, obra que levou três anos para ser escrita. Com o livro, Moro declarou ter a intenção de desvendar a psique do imperador brasileiro. "Um homem metade Don Juan, metade Dom Quixote", definiu o escritor, que viveu no Brasil durante os anos 1990. De acordo com ele, as outras obras publicadas aqui e em Portugal sobre a figura de dom Pedro não faziam jus ao personagem: "Uma figura contraditória, desconcertante, insólita, muito difícil de definir", comentou. / EFE