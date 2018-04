Premiado diretor sul-coreano produz filme com iPhones

O mais recente filme do premiado diretor sul-coreano Park Chan-wook Night Fishing provocou uma agitação em seu país de origem por ter sido filmado com 10 celulares iPhones 4, da Apple. Três das câmeras eram controladas pelo próprio cineasta.

Park, que venceu o Grande Prêmio de Cannes em 2004 por Oldboy, também dirigiu um conto de 30 minutos sobre um pescador e uma xamã com seu irmão, Chang-kyong, e disse que as circunstâncias das filmagens deram um toque incomum ao filme.

"Filmes que eu dirigi antes foram planejados meticulosamente com antecedência e filmados exatamente como foram imaginados. Comparado com isso, gravar esse filme foi uma sensação livre, e todos tiveram espaço para comentar", disse Park à Reuters em entrevista realizada em seu estúdio em Goyang, ao norte de Seul.

"Algumas cenas foram filmadas de ângulos mais interessantes do que aqueles planejados anteriormente."

Vídeos gravados com smartphones já existem em sites na Internet, mas essa é a primeira vez que um diretor renomado tentou esse tipo de produção.

Park, cujos filmes são conhecidos pelo enquadramento cuidadoso e pela temática pesada, disse que as limitações de uma câmera pequena trouxeram uma nova criatividade e vida ao filme.

Ele acrescentou outra vantagem: gravar com os celulares sai mais barato.

"Quando eu ficar mais velho e menos conhecido, chegará um momento em que terei que produzir filmes com orçamentos baixos. Essa experiência tem um sentido porque me preparou antes do tempo ", disse ele.