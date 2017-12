Premiada, série da Cultura tem 2ª safra incerta Contemplada com um Emmy, com o Prix Jeunesse Ibero-Americano e com o Prix Jeunesse Internacional, a série Pedro & Bianca, da TV Cultura, acumula todas as credenciais para ganhar uma 2.ª temporada. Mas a continuação do título é algo incerto. Se depender da Secretaria de Educação do Estado de SP, que bancou a sua primeira temporada, o negócio é quase impossível, já que outras prioridades do órgão têm sofrido com corte de orçamento. A Cultura ainda vai esgotar as negociações com a secretaria, que tem prioridade sobre o título, antes de tentar outros caminhos, via leis de fomento, para dar continuidade ao título.