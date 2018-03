Premiações e saraus preenchem programação paralela

O prato principal são os encontros com os escritores da Flip, mas eventos paralelos vão tomar outros espaços de Paraty, gerando um Circuito Paralelo de Idéias, a Off Flip. Assim, ao mesmo tempo em que ocorrem as mesas da programação oficial, a cidade oferece debates, saraus, palestras, lançamentos de livros e revistas e a já famosa Tribuna da OFF - espaço aberto para performances, declamações e leituras de textos de autores convidados e que funciona como um catalisador de interação e integração dos participantes. Outro evento que promete ser concorrido são os encontros promovidos pela editora Língua Geral, especializada em literatura lusófona, que reunirão, entre outros autores, duas estrelas da literatura internacional contemporânea: os premiados José Eduardo Agualusa e Mia Couto. Também os livros vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2007, editados pela Record, terão lançamentos durante esses dias. Já o Prêmio Off Flip de Literatura, que contou com a participação de quase 400 contistas de 21 Estados nacionais, além de brasileiros residentes no exterior, será entregue no sábado. Entre os finalistas, José Eduardo Alcazar, que vive no Paraguai, e Katia Godinho Gilaberte que ficou em 2º lugar e é embaixadora do Brasil no Senegal. E, embora a festa seja literária, Paraty vai receber também os artistas plásticos Rubens Gerchman, Claudio Tozzi e Ivald Granato, que vão inaugurar uma exposição, na noite desta quarta-feira, 4. O restante da programação paralela está cheia de atrações: a estréia do documentário Português, a Língua do Brasil, dirigido por Nelson Pereira dos Santos; a exposição O Lugar do Escritor, com fotografias de Eder Chiodetto, na Galeria Zoom; a palestra de Augusto Boal sobre o Teatro do Oprimido e o debate de Guillermo Arriaga com outros roteiristas sobre Cinema e Literatura, ambos eventos programados para a Casa de Cultura de Paraty; a Oficina de Crônica, comandada pelos escritores e jornalistas Arthur Dapieve e Joaquim Ferreira dos Santos; shows de MPB no Café Paraty.