Premiação Screen Actors Guild retoma glamour hollywoodiano

Neste domingo, 27, celebridades retornam à premiação anual do Screen Actors Guild (SAG), em uma rara cerimônia glamourosa em meio a uma temporada tumultuada pela greve de roteiristas de Hollywood. Angelina Jolie, George Clooney, Tom Cruise and Russel Crowe estão entre os astros esperados no tapete vermelho do auditório Shirne, em Los Angeles, na única cerimônia de premiação deste ano que, aparentemente, mostrará o tradicional brilho de Hollywood. Previsões de forte chuva, a morte inesperada do promissor ator australiano Heath Ledger e a greve que paira sobre o Oscar do próximo mês podem abalar o entusiasmo da festa deste domingo. Por causa da chuva, os organizadores prepararam uma ampla tenda que abrigará os convidados na chegada. Após três meses da greve dos roteiristas - que prejudicou filmagens, produções de TV e até bicotou a cerimônia de entrega prêmio do Globo de Ouro - a premiação do Screen Actors Guild, o sindicato dos atores, representará uma trégua aos atores, produtores e estúdios, que terão a oportunidade de celebrar uma festividade digna de Hollywood. O sindicato dos roteiristas permitiu que seus membros escrevessem para o prêmio do SAG e garantiu que não realizará nenhuma manifestação externa, porque os atores são fortes aliados dos roteiristas em sua manifestação por melhores pagamentos para a divulgação de seus trabalhos na Internet. Após seis semanas de greve marcadas por uma crescente hostilidade, as conversas entre o Sindicato dos Roteiristas dos EUA e os principais estúdios não resultaram em nenhum acordo para a premiação do Oscar, que será feita dia 24 de fevereiro.